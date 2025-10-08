DE
En attendant Iga Swiatek
Sans jouer, Belinda Bencic se qualifie pour les huitièmes à Wuhan

La championne olympique de Tokyo n'a pas perdu trop d'énergie avant d'affronter Iga Swiatek en huitièmes de finale du WTA 1000 de Wuhan. Mercredi, elle a bénéficié du forfait d'Elise Mertens.
Publié: 09:53 heures
Belinda Bencic aura fort à faire pour rallier les quarts de finale à Wuhan.
Photo: Mahesh Kumar A.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 15) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Wuhan sans jouer. Elle a profité du forfait de la Belge Elise Mertens (WTA 9) mercredi.

La Saint-Galloise de 28 ans affrontera donc la numéro 2 mondiale Iga Swiatek jeudi pour une place en quarts de finale. La Polonaise a remporté quatre de leurs cinq premiers duels, le dernier en date en demi-finale à Wimbledon en juillet (6-2 6-0).

Pour rappel, Bencic avait franchi sans trembler le premier tour de ce tournoi chinois disputé sur dur. La championne olympique de Tokyo s'était imposé 6-2 6-2 en seulement 73 minutes face à la Croate Donna Vekic (WTA 71).

