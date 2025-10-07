DE
La suite sera plus difficile
Belinda Bencic passe aisément le 1er tour à Wuhan

Belinda Bencic s'impose au premier tour du tournoi WTA 1000 de Wuhan. La Saint-Galloise bat Donna Vekic en deux sets rapides, 6-2 6-2. Elle affrontera Elise Mertens au prochain tour.
Une victoire sans histoire pour Belinda Bencic.
Belinda Bencic (WTA 15) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 1000 de Wuhan. La Saint-Galloise a dominé la Croate Donna Vekic (WTA 71) en deux sets, 6-2 6-2, en 1h13.

La Suissesse de 28 ans s'est montrée largement supérieure à son adversaire. Elle n'a pas concédé la moindre balle de break sur son engagement et a pris à trois reprises le service de la Croate, en trois occasions. Donna Vekic (29 ans) a en outre été pénalisée par six doubles fautes, alors que Belinda Bencic n'en a commis aucune.

Prochaine adversaire connue

La championne olympique de Tokyo 2021, qui a ainsi battu Donna Vekic pour la cinquième fois en six duels, affrontera au prochain tour la Belge Elise Mertens (WTA 9).

