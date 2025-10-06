Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert fait son entrée dans le top 100 (archives).
Photo: Claude Diderich/freshfocus
ATS Agence télégraphique suisse
L'entrée de Waltert dans le top 100 fait suite à sa victoire dans le tournoi ITF 100 de Lisbonne fin septembre et son quart de finale au Challenger de Rende, en Italie. Elle devient ainsi la troisième Suissesse la mieux classée derrière la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 15) et la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 64).
