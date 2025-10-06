DE
FR

Grande première pour la Grisonne
Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert fait pour la première fois partie des cent meilleures joueuses de tennis du monde. La Grisonne de 24 ans occupe la 98e place dans le classement mondial publié lundi par la WTA.
Publié: 09:13 heures
Partager
Écouter
Simona Waltert fait son entrée dans le top 100 (archives).
Photo: Claude Diderich/freshfocus
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'entrée de Waltert dans le top 100 fait suite à sa victoire dans le tournoi ITF 100 de Lisbonne fin septembre et son quart de finale au Challenger de Rende, en Italie. Elle devient ainsi la troisième Suissesse la mieux classée derrière la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 15) et la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 64).

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus