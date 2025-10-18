La halle Saint-Jacques de Bâle accueillera dès samedi un grand nombre d'événements de tennis - et un petit retour de l'ESC. Voici le grand aperçu avant le début des Swiss Indoors.

Tout ce qu'il faut savoir sur les Swiss Indoors de Bâle

1/8 Giovanni Mpetshi Perricard, vainqueur l'année dernière, est de retour. Photo: Getty Images

Marco Pescio

Où et quand puis-je assister aux Swiss Indoors?

Le week-end des 18 et 19 octobre, les qualifications se dérouleront sur les deux courts en dur de la St. Jakobshalle de Bâle. Le tournoi principal se déroulera à partir du lundi 20 octobre et la grande finale aura lieu le dimanche 26. Le calendrier est disponible ici.

Depuis quand le tournoi existe-t-il?

Roger Brennwald est le président des Swiss Indoors de Bâle. Il a fondé la compétition en 1970. Au début, les matches se déroulaient encore dans une halle gonflable à Muttenz. Depuis, le tournoi a eu lieu chaque année, sauf en 2020 et 2021 à cause du COVID.

Quelle est l'importance des Swiss Indoors sur la scène sportive suisse?

Selon une étude de 4trend.ch, les Swiss Indoors de Bâle sont cette année encore l'événement sportif le plus important de Suisse. Des facteurs tels que le budget, la portée, la présence médiatique ou l'empreinte numérique ont été pris en compte. Le Tour de Suisse et la Coupe Spengler de Davos complètent le podium.

Quel est son statut à l'international?

Le tournoi fait partie de la catégorie ATP 500. Comme il se déroule juste avant les finales ATP (du 9 au 16 novembre à Turin), il peut être décisif pour certains joueurs en quête de points. Les Swiss Indoors bénéficient d'une couverture télévisuelle globale de 3500 heures au total dans 150 pays. La licence ATP pour le tournoi court jusqu'en 2037. À l'exception de John Newcombe (81 ans) et de Jannik Sinner (24 ans), tous les anciens numéros un mondiaux ont déjà joué à Bâle.

Combien de points pour le classement mondial peut-on y gagner?

Le titre à Bâle rapporte 500 points. Un finaliste reçoit 330 points, un demi-finaliste 200, un quart de finaliste 100, un huitième de finaliste 50 et un seizième de finaliste (premier tour) 25. En double, la répartition des points est légèrement différente. Un finaliste reçoit 300 points, un demi-finaliste 180 et un quart de finaliste 90.

Quel montant est reversé aux joueurs?

Le budget s'élève à environ 18,5 millions de francs suisses en 2025. Le prize money du tournoi s'élève à 2'523'045 millions d'euros, soit environ 2,33 millions de francs.

Qui a le plus de fois remporté le tournoi?

En 1993, le Bâlois Roger Federer n'était qu'un ramasseur de balles à la Halle Saint-Jacques. Plus tard, il a remporté dix fois le tournoi. La dernière fois, c'était en 2019, et c'était aussi sa dernière participation.

Quels Suisses seront présents en 2025?

Deux joueurs suisses devraient faire partie du tableau principal: Stan Wawrinka (40 ans, ATP 137) bénéficiera d'une wild card, tout comme le talentueux Henry Bernet (18 ans, ATP 479). Jérôme Kym (22, ATP 164), Leandro Riedi (23, ATP 172) et Dominic Stricker (23, ATP 234) sont eux absents pour cause de blessure.

Deux autres Suisses disputent eux les qualifications: Mika Brunold (21 ans, ATP 309) et Marc-Andrea Hüsler (29 ans, ATP 251). Tous deux ont également reçu une wild card, comme l'ont expliqué les Swiss Indoors vendredi.

Quelles sont les stars à voir?

Carlos Alcaraz (22 ans) a déjà joué une fois à Bâle en 2022. Jannik Sinner n'a encore jamais participé au tournoi. Cette année, les deux stars du tennis seront absentes. L'Espagnol fait une pause alors que l'Italien participe au tournoi concurrent de Vienne. Avec les Américains Taylor Fritz (27 ans) et Ben Shelton (23 ans), deux joueurs du top 10 figurent néanmoins dans le tableau principal - ils occupent actuellement respectivement la quatrième et la sixième place.

Holger Rune (22 ans), Casper Ruud (26 ans) et le double vainqueur du tournoi Félix Auger-Aliassime (25 ans) font aussi leur retour dans le tableau. En outre, Valentin Vacherot (26), vainqueur à Shanghai, connaîtra sa première participation. Le tenant du titre est le Français Giovanni Mpetshi Perricard (22 ans). Lui aussi sera présent.

Où puis-je regarder les matches à la télévision?

Le service de streaming payant tennis.tv diffuse tous les matchs en direct de Bâle. SRF retransmet de son côté chaque jour une sélection de rencontres dès le début du début du tournoi principal.

Que se passe-t-il lors du Super Monday?

Les Swiss Indoors s’ouvrent traditionnellement par un spectacle. Après l’organisation de l’Eurovision à Bâle, JJ (Johannes Pietsch) fera son retour pour interpréter à nouveau sa chanson victorieuse «Wasted Love» dans la St. Jakobshalle. Le chanteur et auteur-compositeur bâlois ZIAN accompagnera la partie musicale avec ses plus grands titres. Le Christoph Walter Orchestra fera également partie du show. La cérémonie d’ouverture débutera à 18 heures.

Où puis-je acheter des billets ?

Les billets d'entrée peuvent être achetés via le tournoi et Ticketcorner.