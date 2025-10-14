Les Swiss Indoors manquent d'atouts suisses

Le prochain tournoi ATP 500 de Bâle a connu une grande malchance en matière de blessures lors de l'attribution des wild-cards. Qui les Swiss Indoors peuvent-ils encore sortir de leur chapeau?

1/7 Leandro Riedi est absent en raison d'une blessure à l'aine. Photo: IMAGO/Roger Parker

Marco Pescio

Les Swiss Indoors de Bâle, qui débutent samedi avec les qualifications, comptent déjà sur deux atouts helvétiques. Le favori du public, Stan Wawrinka (40 ans), sera présent dans la halle Saint-Jacques, tout comme le grand espoir Henry Bernet (18 ans), qui participera pour la première fois au tableau principal.

Au total, le tournoi ATP 500 – le troisième plus important en salle au monde derrière Paris et Shanghai – dispose de six wild-cards à attribuer: trois pour le tableau principal, dont deux sont déjà revenues à Wawrinka et Bernet, et trois pour les qualifications. Comme souvent dans l’organisation d’un tournoi, quel que soit son niveau, les promoteurs cherchent à soutenir le tennis national.

L’attribution d’invitations fait partie intégrante de la promotion des joueurs locaux. En Italie, par exemple, la multiplication des tournois Challenger a permis l’émergence de toute une génération. Il est donc logique que les Swiss Indoors offrent aussi une chance aux Suisses les plus en forme du moment.

Leandro Riedi (23 ans) aurait ainsi été un candidat évident, après sa qualification impressionnante pour les huitièmes de finale de l’US Open. De même, une invitation à Jérôme Kym (22 ans) aurait semblé naturelle, lui qui s’était hissé directement au troisième tour pour sa première apparition en Grand Chelem à New York. Mais les deux espoirs suisses, souvent freinés par les blessures, ont de nouveau vu leur élan stopper cet automne. Kym est blessé et, selon le directeur du tournoi Roger Brennwald (79 ans), il n’est «malheureusement plus une option». Quant à Riedi, opéré de l’aine, il doit lui aussi renoncer.

Les locaux Brunold et Hüsler en pole position

Dominic Stricker (23 ans) a, lui aussi, connu une saison difficile, mais il avait retrouvé des sensations lors du tournoi Challenger de Roanne (France). Sorti des qualifications, il avait atteint les quarts de finale avant d’abandonner samedi, touché au genou dans le premier set face au Croate Matej Dodig (20 ans). Des examens complémentaires ont eu lieu lundi, mais une participation à Bâle semble compromise. Ces dernières années, le Bernois avait pourtant signé un quart de finale et deux huitièmes à Saint-Jacques, confirmant son bon rendement à domicile. Cette fois, il est blessé. Le tournoi perd ainsi ses trois meilleures options de wild-cards.

Une chose est sûre: les invitations restantes ne seront pas forcément réservées à des Suisses. Des jeunes talents étrangers ou des joueurs confirmés, méritant une place dans un tournoi de cette envergure, pourraient aussi être retenus. Une pratique courante, mais que Bâle aimerait éviter cette année.

Quels Suisses restent en lice? Le joueur de Reinach Mika Brunold (20 ans), brillant sur le circuit Challenger et quart de finaliste à Roanne, s’est imposé comme une option solide. Ses chances d’obtenir une wild-card se sont renforcées, tout comme celles du Zurichois Marc-Andrea Hüsler (29 ans), ancien 47e mondial et lauréat d’un tournoi ATP 250 à Sofia en 2022. Kilian Feldbausch (20 ans), finaliste du Challenger de Biella (Italie) en septembre, s’inscrit également dans la logique «Next Gen» chère au tournoi bâlois. Remy Bertola (27 ans), Jakub Paul (26 ans) et Alexander Ritschard (31 ans) pourraient, eux aussi, prétendre à une place dans les qualifications.