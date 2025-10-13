L'Autriche enrage après une dangereuse défaite à la 95e

Ralf Rangnick, David Alaba et Michael Gregoritsch étaient abattus après la défaite 1-0 de l’Autriche contre la Roumanie. Le but encaissé à la dernière minute à Bucarest freine les ambitions de la sélection pour la Coupe du monde.

Ralf Rangnick n'a pas du tout aimé la fin de match de son équipe. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Ralf Rangnick était furieux après cette désillusion en Roumanie. «C’était clairement stupide de notre part», a pesté le sélectionneur autrichien au sujet du but tardif encaissé à Bucarest, qui freine sérieusement la route vers le Mondial 2026.

«À ce moment-là, il s’agissait simplement de faire tourner le chrono, et on repartait avec un 0-0», a-t-il regretté. Le Roumain Virgil Ghita, originaire de Hanovre, a cependant inscrit le but de la victoire à la 90e+5 minute. L’Autriche se retrouve désormais sous pression, menacée de devoir jouer un match couperet pour décrocher son billet direct face à la Bosnie-Herzégovine.

«Terriblement frustrant»

«Nous avions la possibilité de faire un grand pas vers la Coupe du monde aujourd’hui», a déploré Rangnick, trois jours après le record de buts contre Saint-Marin (10-0). Une défaite «extrêmement frustrante», selon lui.

L’attaquant Michael Gregoritsch (31 ans) a également exprimé sa déception au micro de Servus TV: «C’est extrêmement cruel. Nous nous sommes battus, nous méritions au moins un point». Le capitaine David Alaba a, lui aussi, commenté l’atmosphère après la rencontre: «La déception est immense. Nous avions d’autres ambitions. Encaisser un but aussi tard, c’est doublement amer». Dans le vestiaire, «le silence était total».

Situation tendue pour l’Autriche

L’avance sur la deuxième place – synonyme de passage par les barrages – n’est plus que de deux points au lieu de cinq, qu’un succès contre la Roumanie aurait assurés. Théoriquement, les Roumains peuvent encore priver l’Autriche d’une qualification directe.

Pour conclure ces éliminatoires, la sélection de Rangnick affrontera Chypre avant de disputer, le 18 novembre à Vienne, une finale contre la Bosnie-Herzégovine.