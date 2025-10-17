Les matchs aller-retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de hockey sont programmés. Parmi les 16 équipes qualifiées, trois clubs suisses tenteront de se frayer un chemin vers les quarts de finale.

La liste des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Berne a terminé 7e de la phase de groupes et affrontera donc le club suédois Brynäs, 10e du classement. Photo: Michael Erichsen/Bildbyran/fresh

Après six matchs de phase de groupes, les huitièmes de finale de la Ligue des champions de hockey sont désormais connus. Sur les 24 équipes engagées, 16 restent en lice, dont trois formations suisses: le ZSC Lions, champion en titre, l’EV Zoug et le SC Berne.

Lors de ce premier tour à élimination directe, les équipes classées de la 1re à la 8e place affronteront celles classées de la 9e à la 16e, la mieux classée affrontant la 16e. L’équipe ayant marqué le plus de buts sur l’ensemble des deux matchs (aller et retour) se qualifie pour les quarts de finale.

Calendrier des clubs suisses

Mardi 11 novembre

19h00: Brynäs IF (10e/Suède) – SC Berne (7e)

19h45: ZSC Lions (15e) – KalPa Kuopio (2e/Finlande)

Mercredi 12 novembre

19h45: EV Zoug (13e) – Sparta Prague (4e/République tchèque)

Mardi 18 novembre

18h00: Sparta Prague – EV Zoug

19h45: SC Berne – Brynäs IF

Mercredi 19 novembre

17h30: KalPa Kuopio – ZSC Lions