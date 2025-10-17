La liste des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Après six matchs de phase de groupes, les huitièmes de finale de la Ligue des champions de hockey sont désormais connus. Sur les 24 équipes engagées, 16 restent en lice, dont trois formations suisses: le ZSC Lions, champion en titre, l’EV Zoug et le SC Berne.
Lors de ce premier tour à élimination directe, les équipes classées de la 1re à la 8e place affronteront celles classées de la 9e à la 16e, la mieux classée affrontant la 16e. L’équipe ayant marqué le plus de buts sur l’ensemble des deux matchs (aller et retour) se qualifie pour les quarts de finale.
Calendrier des clubs suisses
Mardi 11 novembre
19h00: Brynäs IF (10e/Suède) – SC Berne (7e)
19h45: ZSC Lions (15e) – KalPa Kuopio (2e/Finlande)
Mercredi 12 novembre
19h45: EV Zoug (13e) – Sparta Prague (4e/République tchèque)
Mardi 18 novembre
18h00: Sparta Prague – EV Zoug
19h45: SC Berne – Brynäs IF
Mercredi 19 novembre
17h30: KalPa Kuopio – ZSC Lions