La partenaire de Laura Dahlmeier raconte le jour du drame

De nouveaux détails émergent sur la mort tragique de Laura Dahlmeier au Laila Peak au Pakistan. Sa partenaire d'escalade Marina Krauss a raconté à la famille de la défunte les circonstances dramatiques de l'accident survenu le 28 juillet lors de leur descente.

1/6 Laura Dahlmeier était une femme souriante. Ses amis la décrivait comme une athlète pleine d'énergie. Photo: imago images / Sven Simon

Joël Hahn

Des mois après la mort tragique de Laura Dahlmeier au Laila Peak au Pakistan, de nouveaux éléments bouleversants émergent. Comme le rapporte le magazine Der Spiegel, sa partenaire d’escalade Marina Krauss a raconté avec précision à la famille de la double championne olympique ce qui s’est passé le 28 juillet et comment le drame s’est déroulé.

Une ascension qui tourne au danger

Les deux alpinistes expérimentées sont parties avant le lever du soleil pour atteindre le sommet du Laila Peak, qui culmine à 6069 mètres. Mais dès l’ascension, les conditions ont changé de manière dramatique: les températures ont augmenté, la neige s’est ramollie et des chutes de pierres sont survenues. Marina Krauss et Laura Dahlmeier ont alors décidé d’entamer immédiatement la descente, une décision qui leur a été fatale.

Dans un passage particulièrement escarpé, elles se sont assurées à l’aide d’une «montre de glace», un point fixe percé dans la glace. Marina Krauss est descendue en premier, suivie de Laura Dahlmeier. C’est alors qu’une bande de rochers s’est détachée au-dessus d’elles et que d’énormes blocs sont tombés, l’un touchant tragiquement Laura Dahlmeier à la tête.

Tentatives désespérées de sauvetage

Marina Krauss, quelques mètres plus bas, a appelé sa partenaire: aucune réponse. Lorsqu’elle est remontée vers elle, elle a immédiatement compris l’ampleur de l’accident: le casque de Laura Dahlmeier était brisé et elle avait subi une grave blessure à la tête. Marina Krauss a tenté de descendre son amie en rappel, mais a dû se mettre à l’abri à plusieurs reprises en raison des chutes de pierres, elle-même étant en danger.

Finalement, Marina Krauss a pris l’émetteur d’urgence «inReach» de Laura Dahlmeier, s’est déplacée hors de la zone de danger et a déclenché l’appel d’urgence. Le message a été reçu au petit matin par un centre de contrôle américain, qui a informé la famille de Laura Dahlmeier. Deux jours plus tard, la direction de l’athlète a confirmé son décès. Conformément au souhait explicite de Laura Dahlmeier que personne ne risque sa vie pour la récupérer, aucun sauvetage n’a été entrepris.

Une dernière demeure isolée et paisible

Le corps de Laura Dahlmeier reste donc sur le Laila Peak, comme l’a confirmé son père Andreas. Les conditions extrêmes rendent toute récupération impossible: la paroi rocheuse est instable, la glace fragile et certaines zones à peine accessibles. Même les drones ou opérations de recherche ne garantiraient pas un sauvetage sûr. De plus, le corps risque de glisser à cause de la fonte des neiges ou de nouvelles chutes de pierres. Ainsi, Laura Dahlmeier trouve sa dernière demeure dans ce lieu isolé et paisible, au sommet de la montagne qu’elle aimait tant.