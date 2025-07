L'ancienne biathlète allemande Laura Dahlmeier est décédée à 31 ans dans un accident en montagne au Pakistan. Double championne olympique et septuple championne du monde, elle avait quitté le sport professionnel en 2019 pour se consacrer à l'alpinisme.

1/4 L'ancienne biathlète Laura Dahlmeier est décédée dans un accident de momtagne.

Ramona Bieri

C’est désormais une triste certitude: Laura Dahlmeier, ancienne biathlète allemande, est décédée dans un accident de montagne. Elle n’avait que 31 ans. Son management a confirmé la nouvelle ce mercredi après-midi à l’agence de presse allemande DPA.

L’accident s’est produit le 28 juillet dans le massif du Karakorum, au Pakistan. Selon les premières informations transmises aux médias allemands, Laura Dahlmeier pratiquait l’alpinisme avec une partenaire de cordée lorsqu’elles ont été emportées par une chute de pierres. Le drame s’est déroulé aux alentours de midi, heure locale, à environ 5700 mètres d’altitude.

Sa partenaire a immédiatement donné l’alerte, déclenchant une opération de sauvetage. Mais l’éloignement du site a fortement compliqué l’intervention. L’hélicoptère n’a pu atteindre les lieux que le lendemain matin.

D’après la chaîne ZDF, aucun signe de vie n’a été observé lors du premier survol. Les opérations de secours, suspendues temporairement mardi soir à cause de l’obscurité, ont finalement confirmé ce que l’on redoutait.

Double championne olympique et figure du biathlon

Laura Dahlmeier s’était illustrée au plus haut niveau du biathlon mondial. Aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, elle avait décroché deux médailles d’or. Elle avait aussi été sacrée sept fois championne du monde au cours de sa carrière. En 2019, elle avait surpris le monde du sport en annonçant sa retraite à seulement 25 ans.

Après avoir quitté la compétition, Laura Dahlmeier s’était tournée avec passion vers l’alpinisme. Depuis 2023, elle était alpiniste diplômée d’État et membre du service de secours en montagne. D’après la ZDF, elle était reconnue comme une grimpeuse expérimentée, prudente et consciente des risques. C’est pourtant cette passion, qu’elle avait embrassée avec sérieux et engagement, qui lui a coûté la vie bien trop tôt.