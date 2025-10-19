Alors qu'il affrontera Miomir Kecmanovic au premier tour des Swiss Indoors de Bâle, Stan Wawrinka s'est confié sur son avenir. La retraite, ce n'est pas pour tout de suite.

1/2 Stan Wawrinka ne pense pas encore à la retraite. Photo: Andreas Becker

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 137) ne veut pas évoquer sa future retraite. «Tous les sportifs ont une date limite», a dit le Vaudois en conférence de presse à Bâle. Mais «je vis le moment présent. J'essaie de profiter au maximum de ces moments passés sur le circuit. Tous les sportifs ont une date limite. Mais je suis heureux de pouvoir jouer ici, de pouvoir jouer à Athènes» où il sera en lice du 2 au 8 novembre pour un ATP 250. «Et j'espère aussi pouvoir jouer l'an prochain», a-t-il glissé.

L'ex-no 3 mondial n'a pas l'intention d'arrêter une date pour sa fin de carrière, comme son pote Gaël Monfils a pu le faire. «Arrêter sa carrière, c'est quelque chose de très personnel. Chacun doit le faire comme il le sent», a-t-il souligné. «Le jour où j'arrêterai, vous le saurez», a-t-il ajouté, le sourire en coin.

Il vise un dernier succès

Pas question donc de parler de la fin d'une carrière au cours de laquelle il a conquis 16 titres en simple dont trois trophées majeurs. Son ambition reste d'ailleurs de pouvoir soulever un dernier trophée. «Mais les chances sont évidemment plus grandes sur le circuit Challenger que dans un tournoi ATP», a-t-il concédé. «J'essaie de conserver le meilleur niveau possible, afin de pouvoir aller le plus loin possible dans les tournois», a poursuivi Stan Wawrinka, qui n'a gagné que deux matches sur l'ATP Tour en 2025, mais a atteint deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence en mai, Rennes en septembre).

«J'apprécie toujours autant ce que je fais, et je veux profiter au maximum de mes derniers matches», a encore expliqué le Vaudois. A-t-il tout de même un objectif ultime? «On a toujours des objectifs très personnels. Pour moi, c'est d'aller chercher mon potentiel maximum», a-t-il répondu. «Je veux avant tout repousser mes limites, et voir ensuite les résultats qui suivront ou qui ne suivront pas. Tant que la motivation est là, je veux pousser encore un peu», a encore expliqué Stan Wawrinka, qui affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic au 1er tour des Swiss Indoors.

Trois Suisses dans le tableau principal

Un troisième Suisse figure dans le tableau principal des Swiss Indoors de Bâle. Remy Bertola (ATP 259) a rejoint Stan Wawrinka et Henry Bernet en passant l’écueil des qualifications. Il se frottera au solide Espagnol Jaume Munar (ATP 42) lundi aux alentours de 16h au 1er tour du grand tableau. Le Tessinois a décroché son ticket en battant le Français Quentin Halys (ATP 77) 6-4 6-4 au 2e et dernier tour des qualifications dimanche. Il avait dominé un autre Tricolore, la tête de série no 1 du tableau Adrian Mannarino (ATP 59), samedi au 1er tour (6-1 6-2).

Remy Bertola disputera ainsi, à 27 ans, son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP. Il avait échoué jusqu’ici deux fois au 2e et dernier tour des qualifications sur le circuit principal, à Bâle en 2023 et au printemps dernier à Genève.

Stan Wawrinka (ATP 137) et Henry Bernet (ATP 479), qui affronteront respectivement Miomir Kecmanovic (ATP 49) et Jakub Mensik (ATP 19) au 1er tour, sont présents grâce à une invitation. Les Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 251) et Mika Brunold (ATP 309) ont quant à eux échoué au 1er tour des qualifications samedi.



