Le tirage est connu
Stan Wawrinka affrontera Miomir Kecmanovic au premier tour

Stan Wawrinka (ATP 137) affrontera Miomir Kecmanovic (ATP 49) au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle, dont le tirage au sort a été effectué samedi.
Publié: il y a 48 minutes
Stan Wawrinka affrontera Miomir Kecmanovic au 1er tour à Bâle
Photo: SANDER KONING
ATS Agence télégraphique suisse

Deuxième Helvète admis directement dans le tableau principal, Henry Bernet (ATP 479) défiera Jakub Mensik (ATP 19).

Privé de victoire sur l'ATP Tour depuis la fin juillet, Stan Wawrinka a hérité d'un adversaire à sa portée. Le «quadra» vaudois a remporté l'unique duel livré face au Serbe Miomir Kecmanovic, au printemps 2023 à Indian Wells. En cas de succès, il pourrait retrouver au 2e tour le no 12 mondial Casper Ruud.

Une révélation de la saison

La tâche d'Henry Bernet (18 ans) s'annonce forcément bien plus ardue. Le Bâlois, champion junior de l'Open d'Australie en janvier dernier, se frottera à l'une des révélations de la saison pour son premier match dans le tableau final d'un tournoi ATP: Jakub Mensik (20 ans) est le lauréat du dernier Masters 1000 de Miami, où il avait vaincu Novak Djokovic en finale.

Troisième joueur ayant bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs rhénans, le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 40) n'a pas non plus été gâté par ce tirage au sort. Le vainqueur-surprise du récent Masters 1000 de Shanghai affrontera au 1er tour la tête de série no 1, l'Américain Taylor Fritz (ATP 4). Tête de série no 2, Ben Shelton (ATP 6) en découdra avec un qualifié.

