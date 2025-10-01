DE
Un revers en trois sets
Stan Wawrinka frôle l'exploit à Shanghai

Au bénéfice d'une wild card, Stan Wawrinka n'a pas créé l'exploit au premier tour du Masters 1000 de Shanghai. Opposé à Fabian Marozsan, le quadragénaire vaudois s'est incliné 6–1 4–6 6–4 après 1h46 de lutte.
Publié: il y a 9 minutes
Pour sa 12e participation au tournoi chinois, Stan Wawrinka a pris la porte dès son entrée en lice.
Photo: AFP

Stan Wawrinka (ATP 131) a pris la porte dès le 1er tour au Masters 1000 de Shanghai. Le quadragénaire vaudois a été battu 6–1 4–6 6–4 en 1h46 par le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57).

Wawrinka a livré une belle résistance, sauvant notamment deux balles de match sur son service à 5–3. Il avait également su réagir après avoir été nettement dominé dans la manche initiale. Le Vaudois, qui avait reçu une invitation, n'a plus gagné un match en Masters 1000 depuis l'édition 2024 à Shanghai.

Le triple vainqueur en Grand Chelem sera de la partie lors des prochains Swiss Indoors de Bâle (20–26 octobre), qu'il disputera pour la 17e fois. Les organisateurs lui ont attribué une wild card.

