La décision de Jannik Sinner de ne pas participer à la Coupe Davis suscite la controverse en Italie. Le numéro 2 mondial justifie son choix par la nécessité de se préparer pour l'Open d'Australie, provoquant des réactions mitigées dans la presse et parmi les fans.

Forfait pour la Coupe Davis, Jannik Sinner déclenche la tempête en Italie

«Une semaine de repos supplémentaire peut sembler insignifiante, mais ce n’est pas le cas», souligne Jannik Sinner, justifiant son forfait. Photo: AFP

Blick Sport

L’absence de Jannik Sinner dans la sélection italienne pour la phase finale de la Coupe Davis, qui se tiendra à Bologne du 18 au 23 novembre, a déclenché une véritable tempête médiatique en Italie. Le numéro 2 mondial, double vainqueur de la compétition en 2023 et 2024, a choisi de faire l’impasse cette année, provoquant l’incompréhension et la déception d’une partie du public et de la presse sportive italienne.

La Gazzetta dello Sport l’a interpellé directement: «Sinner, réfléchis-y! Le maillot azzurro compte», tandis que La Stampa titrait: «Italie, non merci. Jannik, nous t’aimons, et toi?». Ces unes résument le sentiment général: une fierté nationale ébranlée par la décision du joueur de San Candido.

Malgré cette absence, l’équipe italienne conserve un visage compétitif avec Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli et Andrea Vavassori. Sur le papier, cette formation reste solide, notamment grâce à une paire de double parmi les meilleures du circuit.

Jannik Sinner assume son choix

Face aux critiques, Jannik Sinner a tenu à clarifier sa décision dans une interview accordée à Sky Sports. «Cette année, mon équipe et moi avons pris cette décision. C’est difficile de ne pas participer à la Coupe Davis, mais l’objectif après Turin est de repartir du bon pied en Australie», a expliqué le joueur, faisant référence à la préparation de l’Open d’Australie 2026 (16 janvier – 1er février).

Il a également souligné l’importance de la récupération physique: «Une semaine de plus peut sembler insignifiante, mais ce n’est pas le cas. C’est essentiel pour se préparer correctement. Et puis, nous avons déjà remporté la Coupe Davis en 2023 et 2024, ce qui compte aussi dans la réflexion.»

Un choix stratégique... mais controversé

Pour cette fin de saison, Jannik Sinner a prévu de disputer trois tournois: Vienne, où il défend son titre, le Rolex Paris Masters, où il n’a encore jamais brillé, et les Masters de Turin, qu’il a remportés l’an dernier. Une stratégie claire: optimiser ses performances avant la reprise de 2026.

Mais en Italie, le débat fait rage. Certains y voient un manque d’attachement à la Squadra Azzurra, d’autres saluent une décision pragmatique d’un joueur soucieux de gérer au mieux sa carrière. Comme le souligne un lecteur de L’Équipe, «cette situation reflète peut-être son parcours particulier et son lien fort avec certains tournois, notamment celui de Vienne».