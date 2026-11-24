Morgane Métraux et Chiara Tamburlini joueront toujours sur le LPGA Tour en 2027. Les golfeuses suisses ont obtenu leur carte pour le circuit grâce à d'excellents résultats lors des Qualiying Series.

Très bonne nouvelle pour la golfeuse lausannoise Morgane Métraux!

Très bonne nouvelle pour la golfeuse lausannoise Morgane Métraux!

Elle a sa carte!

ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir terminé la saison 2026 hors du top 100 mondial, la Lausannoise et la Saint-Galloise pouvaient craindre un droit de jeu limité en 2027. Elles auraient dû se limiter à 5 à 10 départs sur le principal circuit féminin, comme l'explique Swiss Golf dans un communiqué publié mardi.

Deux Romandes sur le toit du monde

Mais les deux Suissesses ont réussi à se hisser dans le top 20 des Qualifying Series, disputées entre jeudi et lundi en Alabama (Etats-Unis). Morgane Métraux (29 ans) s'est classée 18e, alors que Chiara Tamburlini (26 ans) a obtenu une jolie 11e place.

Ces résultats devraient ainsi leur permettre de disputer une vingtaine de tournois sur le LPGA Tour l'année prochaine. Avec la Vaudoise Albane Valenzuela, qui bénéficie d'une exemption médicale, trois golfeuses représenteront la Suisse sur le prestigieux circuit.