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Tragédie sur le circuit
Un cycliste professionnel colombien décède à 31 ans

Le Colombien Cristian Muñoz est décédé vendredi en Espagne des suites d'une infection et de «complications médicales» après une chute survenue samedi lors du Tour du Jura.
Publié: il y a 52 minutes
Enorme tragédie dans le monde du cyclisme.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Colombien Cristian Muñoz est décédé vendredi en Espagne des suites d'une infection et de «complications médicales» après une chute survenue samedi lors du Tour du Jura, a annoncé son équipe Nu Colombia dans un communiqué.

Cristian Muñoz, agé de 31 ans, s'était blessé au genou gauche dans sa chute. Il avait été soigné avec des antibiotiques et des points de suture avant de se rendre en Espagne pour accompagner son équipe sur le Tour des Asturies.

Le directeur de l'équipe Nu Colombia, Raul Mesa, a expliqué que, malgré le traitement administré en France, sa jambe a continué de gonfler ce qui a conduit à son admission à l'hôpital d'Oviedo, en Espagne, où une infection difficile à traiter a été détectée.

«Au cours des dernières heures, son état de santé s'est aggravé et malgré tous les efforts de l'équipe médicale, Cristian est décédé vendredi matin», a expliqué son équipe.

L'équipe Nu s'est retirée du Tour des Asturies dont la deuxième étape se disputait vendredi.

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