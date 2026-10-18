Toyota a décroché dimanche le titre mondial des constructeurs en Hypercar grâce à un doublé aux Six Heures de Barcelone. Le Vaudois Sébastien Buemi s’est imposé avec Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Le Vaudois Sébastien Buemi a cueilli la victoire lors des Six Heures de Barcelone

Le Vaudois Sébastien Buemi a cueilli la victoire lors des Six Heures de Barcelone

ATS Agence télégraphique suisse

Toyota a été sacré dimanche champion du monde dans la catégorie reine «Hypercar» de l'endurance (WEC). Le constructeur japonais a signé le doublé aux Six Heures de Barcelone, septième et avant-dernière manche de la saison, où Sébastien Buemi a cueilli la victoire.

La Toyota GR010 Hybrid no 8 de l'équipage composé du Vaudois, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa a devancé sa voiture jumelle no 7 pilotée par le Japonais Kamui Kobayashi, le Britannique Mike Conway et le Néerlandais Nyck de Vries. En marquant 43 points, les deux Hypercars Toyota ne peuvent plus être rattrapées au Championnat du monde des constructeurs par BMW et Ferrari, à une manche de la fin de la saison qui se courra le 8 novembre à Monza.

Les Six Heures de Barcelone ont remplacé les 1812 km du Qatar qui avaient été déplacés puis annulés en raison de la guerre au Moyen-Orient. La course de Monza remplacera les Six Heures de Bahreïn. C'est sur le circuit italien que se jouera le titre des pilotes entre les deux équipages Toyota.