Le Belge Milan Fretin s'impose au sprint lors de la 5e étape du Tour de Guangxi, samedi à Yizhou. Leader du général, le Français Paul Magnier chute à 500 mètres de l'arrivée mais conserve le maillot rouge.

Milan Fretin gagne au sprint la 5e étape du Tour de Guangxi

Milan Fretin gagne au sprint la 5e étape du Tour de Guangxi

ATS Agence télégraphique suisse

Le Belge Milan Fretin a remporté au sprint la 5e et avant-dernière étape du Tour de Guangxi, samedi à Yizhou en Chine. Leader du général, le Français Paul Magnier a chuté à 500m de l'arrivée.

Magnier n'a pu se mêler à l'emballage final. Déséquilibré par Max Kanter, il a chuté à 500 mètres de la ligne. Vainqueur de deux étapes cette semaine, le Français conserve toutefois son maillot rouge de leader. Touché à l'épaule gauche, il ne sera pas dans les meilleures conditions pour défendre son bien dimanche.

La victoire finale dans cette épreuve chinoise du circuit World Tour devrait se jouer dimanche entre des grimpeurs ou des puncheurs, au sommet d'une côte de trois kilomètres à 7,3% de déclivité moyenne. Juan Ayuso, Tom Pidcock ou Kevin Vauquelin devraient y trouver un terrain correspondant à leurs qualités. Seul Suisse en lice, le Vaudois Robin Froidevaux (Tudor) est 98e du général à 2'58.