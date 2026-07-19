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Reparti en ambulance
Jonas Vingegaard contraint d'abandonner après une violente chute

Le Danois a dû jeter l'éponge lors de la 15e étape de la Grande Boucle. Il a été pris dans une chute dans un rond-point.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Vingegaard était deuxième du général.
Photo: IMAGO/Photo News

Jonas Vingegaard, deuxième du classement général, a abandonné le Tour de France dimanche en chutant lourdement à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée de la 15e étape au plateau de Solaison.

Le Danois est allé au sol dans un rond-point, entraînant dans sa chute plusieurs de ses coéquipiers de Visma-Lease a bike et le Mexicain Isaac Del Toro, qui a pu repartir.

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Vingegaard, vainqueur du Tour en 2022 et 2023, est monté dans l’ambulance avec le bras droit en écharpe en se tordant de douleur. Le maillot jaune Tadej Pogacar et le maillot blanc Paul Seixas ont réussi à éviter la chute.

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C’est la première fois que le Danois de 29 ans quitte prématurément le Tour de France, qu’il a gagné en 2022 et 2023 et terminé à la deuxième place en 2021, 2024 et 2025.

Réveillé à 2 heures du matin

Vingegaard, vainqueur de la dernière Vuelta et du dernier Giro, pointait à 4 minutes et 30 secondes de Pogacar au classement général au départ de cette première étape dans les Alpes.

C’est lui qui est tombé en premier, dans un petit rond-point pris à très haute vitesse par ses équipiers qui menaient la chasse derrière une échappée de sept coureurs. Son lieutenant Sepp Kuss est également allé au sol, avant de remonter sur son vélo. Sa chute a entraîné un moment de flottement dans le groupe maillot jaune, qui a nettement ralenti l’allure avant de recommencer à rouler. Isaac Del Toro a rapidement repris sa place dans le groupe sans dommage apparent.

Vingegaard avait raconté au départ dimanche à Champagnole comment il avait été réveillé à deux heures du matin pour se soumettre à un contrôle antidopage inopiné, comme Tadej Pogacar qui a lui été sorti du lit à cinq heures du matin pour la même raison.

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