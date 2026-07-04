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Après une victoire écrasante
Tanja Hüberli Nina Brunner éliminées en quarts de finale

Les Suissesses Tanja Hüberli et Nina Brunner ont été éliminées en quarts de finale du tournoi Elite16 de Gstaad. Après une victoire écrasante en huitièmes, elles ont cédé face aux Néerlandaises Stam/Schoon, ex-numéro 1 mondiales.
Publié: 17:52 heures
Les Suissesses Tanja Hüberli et Nina Brunner ont été éliminées en quarts de finale
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les trois duos suisses féminins engagés dans le tournoi Elite16 de Gstaad sont éliminés. Tanja Hüberli et Nina Brunner ont signé le meilleur résultat, s'inclinant en quarts.

Hüberli/Brunner se sont imposées en 8es haut la main 21-11 21-12 face aux Américaines Geena Urango/Megan Rice. Cette victoire a permis aux deux joueuses de Suisse centrale de retrouver les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon, qu’elles avaient battues en deux sets vendredi à l’issue de la phase de poules. Cette fois-ci, Stam/Schoon, qui avaient occupé la tête du classement mondial en avril 2022, l’ont emporté 21-18 21-19.

Un tie-break dramatique

Pour les deux autres équipes suisses féminines, le tournoi s'est terminé en huitièmes de finale: toutes deux ont été éliminées par des duos américains. Les sœurs bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré, qui avaient décroché l’année dernière la 3e place, se sont inclinées face à Betsi Flint/Kylie Deberg après un tie-break dramatique au cours duquel elles ont laissé filer deux balles de match, sur le score de 21-19 14-21 20-22.

Joana Mäder et Leona Kernen se sont également inclinées face à Megan Kraft/Kelly Cheng en trois sets, sur le score de 21-14 17-21 9-15.

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