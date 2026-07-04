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Médaillées de bronze aux JO
Tanja Hüberli et Nina Brunner qualifiées en quarts de finale

Tanja Hüberli et Nina Brunner, médaillées de bronze aux JO 2024, se qualifient pour les quarts de finale de l’Elite16 à Gstaad. Elles affronteront les Néerlandaises Stam/Schoon après une victoire convaincante contre Urango/Rice.
Publié: il y a 4 minutes
Tanja Hüberli et Nina Brunner, médaillées de bronze aux JO 2024, se qualifient pour les quarts de finale de l’Elite16 à Gstaad.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Parmi les trois duos suisses féminins engagés dans le tournoi Elite16 de Gstaad, seules Tanja Hüberli et Nina Brunner sont encore en lice. Les médaillées de bronze aux Jeux olympiques de 2024, qui ont reformé leur duo, se sont qualifiées samedi pour les quarts de finale.

Hüberli/Brunner se sont imposées haut la main 21-11 21-12 face aux Américaines Geena Urango/Megan Rice. Elles vont désormais retrouver les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon, qu'elles avaient battues en deux sets vendredi à l'issue de la phase de poules.

Les autres Suissesses éliminées

Pour les deux autres équipes suisses féminines, le tournoi s'est terminé en huitièmes de finale: toutes deux ont été éliminées par des duos américains. Les sœurs bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré, qui avaient décroché l’année dernière la 3e place, se sont inclinées face à Betsi Flint/Kylie Deberg après un tie-break dramatique au cours duquel elles ont laissé filer deux balles de match, sur le score de 21-19 14-21 20-22.

Joana Mäder et Leona Kernen se sont également inclinées face à Megan Kraft/Kelly Cheng en trois sets, sur le score de 21-14 17-21 9-15.

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