Les sauteurs suisses ont bien commencé la Coupe du monde à Lillehammer. Remo Imhof a obtenu une excellente 10e place.
Cela faisait déjà plus de trois ans et demi que Remo Imhof n’avait pas obtenu un tel résultat en Coupe du monde (une 17e place à Lahti). Après une période difficile, le jeune homme de 23 ans, originaire d’Einsiedeln, a commencé cette saison avec la manière. Imhof, qui avait devancé le quadruple champion olympique Simon Ammann lors des qualifications internes, occupait la 9e place après un saut à 133 m et a réussi à défendre sa place dans le top 10 avec un bond à 130 m lors de la deuxième manche.
Confrontés à des conditions de vent difficiles et changeantes, les Suisses ont réussi un beau résultat d'ensemble. Le Bernois Sandro Hauswirth a signé son deuxième meilleur résultat en Coupe du monde en se classant 14e. Le médaillé de bronze olympique Gregor Deschwanden n’a terminé qu’à la 16e place.
Stephan Embacher a remporté la victoire haut la main grâce à des sauts de 141 et 140,5 m. Il s'est imposé devant le Norvégien Halvor Granerud et son compatriote Raffael Zimmermann. Du côté féminin, Sina Arnet a pris la 24e place.