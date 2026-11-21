Les Suisses se distinguent à Lillehammer: Remo Imhof décroche une 10e place, son meilleur résultat depuis 2019. Sandro Hauswirth et Gregor Deschwanden complètent une solide performance d'ensemble.

ATS Agence télégraphique suisse

Les sauteurs suisses ont bien commencé la Coupe du monde à Lillehammer. Remo Imhof a obtenu une excellente 10e place.

Cela faisait déjà plus de trois ans et demi que Remo Imhof n’avait pas obtenu un tel résultat en Coupe du monde (une 17e place à Lahti). Après une période difficile, le jeune homme de 23 ans, originaire d’Einsiedeln, a commencé cette saison avec la manière. Imhof, qui avait devancé le quadruple champion olympique Simon Ammann lors des qualifications internes, occupait la 9e place après un saut à 133 m et a réussi à défendre sa place dans le top 10 avec un bond à 130 m lors de la deuxième manche.

Confrontés à des conditions de vent difficiles et changeantes, les Suisses ont réussi un beau résultat d'ensemble. Le Bernois Sandro Hauswirth a signé son deuxième meilleur résultat en Coupe du monde en se classant 14e. Le médaillé de bronze olympique Gregor Deschwanden n’a terminé qu’à la 16e place.

Stephan Embacher a remporté la victoire haut la main grâce à des sauts de 141 et 140,5 m. Il s'est imposé devant le Norvégien Halvor Granerud et son compatriote Raffael Zimmermann. Du côté féminin, Sina Arnet a pris la 24e place.