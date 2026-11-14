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Victoire face à la Hongrie
Les escrimeurs suisses à l'épée sont à nouveau en finale

Les épéistes suisses brillent à Berne! Après une déception en individuel, Malcotti et ses coéquipiers se qualifient en finale par équipe face à la Hongrie, à 17h45.
Publié: il y a 1 minute
Les épéistes suisses se sont qualifiés pour la finale de l'épreuve par équipe lors de la Coupe du monde à Berne
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Après leur déception en individuel, les épéistes suisses se sont qualifiés pour la finale de l'épreuve par équipe lors de la Coupe du monde à Berne. Comme en mai dernier.

Le quatuor suisse composé de Lucas Malcotti, Alexis Bayard, Ian Hauri et Sven Vineis, remplaçant, s'est qualifié pour la finale de manière très convaincante. Face à la Colombie, aux Etats-Unis, à l’Ukraine et à Hong Kong, les Suisses n’ont jamais concédé plus de 36 touches (alors qu’il en fallait 45 pour remporter la victoire). La victoire 45-32 contre l’Ukraine, après avoir été mené au début du quart de finale, a également constitué une belle revanche après la défaite subie lors des Championnats du monde il y a trois mois et demi.

L’histoire de la dernière Coupe du monde à Berne, en mai dernier, se répète donc. Vendredi en individuel, les Suisses ont déçu. Le champion du monde Malcotti se faisant éliminer en seizièmes de finale. Il y a six mois, les Suisses s’étaient rattrapés le lendemain en remportant la victoire par équipe. Cette fois, ils disputeront la finale contre la Hongrie (17h45). En raison d’un décalage dans le calendrier de la Coupe du monde, le tournoi de Berne a lieu deux fois cette année.

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