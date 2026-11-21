L’élection de Fabio Corti au Conseil exécutif de Swiss Olympic, annoncée samedi, est annulée. Une erreur dans le dépouillement électronique des votes oblige à organiser un nouveau scrutin, dont les modalités seront décidées dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

Fabio Corti aurait dû être élu samedi au Conseil exécutif de Swiss Olympic. Mais le vote doit être refait en raison d'une erreur lors du dépouillement électronique. Fabio Corti, de la fédération de gymnastique, avait été proclamé vainqueur à l'issue du 3e tour de scrutin du Parlement du sport, face à trois concurrents.

Il s'avère cependant que les voix à partir du 2e tour ont été mal comptabilisées. Le Conseil exécutif de Swiss Olympic décidera dimanche de la date et des modalités de la nouvelle élection et informera de ses décisions, comme il l'explique dans un communiqué de presse.

Des voix attribuées de manière erronée

C'est Swiss-Ski, dont le candidat Walter Reusser n'a pas été élu, qui a déposé une réclamation contre le résultat de l’élection en raison de l’évolution de la répartition des voix au cours des trois tours de scrutin, écrit Swiss Olympic.

La société chargée du dépouillement du vote électronique a confirmé le bon déroulement du scrutin et Swiss-Ski a retiré sa réclamation. Mais la commission électorale a exigé une vérification technique des résultats du scrutin. Des voix ont été attribuées de manière erronée dès le 2e tour.