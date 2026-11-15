Steve Guerdat et Dynamix de Belheme ont pris la 5e place du CSI de Stuttgart ce dimanche. Treize cavaliers ont disputé le barrage qui a sacré le Français Julien Epaillard. Les autres Suisses comme Martin Fuchs ont terminé plus loin au classement.

Steve Guerdat se contente de la 5e place à Stuttgart

Steve Guerdat se contente de la 5e place à Stuttgart

ATS Agence télégraphique suisse

Steve Guerdat et Dynamix de Belheme ont pris la 5e place du CSI 5* de Stuttgart dimanche. La victoire est revenue au Français Julien Epaillard sur Le Coultre de Muze.

Tout s'est joué en barrage pour les treize meilleurs cavaliers. Epaillard a été le plus rapide en 34''10. Il a devancé Eduardo Menezes (34''73) et Peder Fredricson (35''51). Guerdat a coupé la ligne en 35''63.

Martin Fuchs a pris la 21e place avec Fortjump du Beaumenil et Jason SMith a fini 29e sur Picobello van't Roosakker.