Trois Suisses au départ de la Vuelta ce samedi

La formation helvétique Tudor Pro Cycling alignera trois Suisses au départ de la Vuelta samedi à Monaco, a-t-elle annoncé mardi. Il s'agit de Stefan Küng, Roland Thalmann et Fabian Weiss.
Stefan Küng a effectué fin juin son retour après sa longue absence consécutive à sa fracture du fémur en avril. Il a brillé début août lors du Tour de Pologne dont il a remporté l'ultime étape, un contre-la-montre. Le Thurgovien tentera de briller dès le premier jour de la Vuelta, un «chrono» de 9,4 km tracé dans la Principauté.
Pour Roland Thalmann comme pour Fabian Weiss, cette Vuelta - la première pour Tudor - constituera la première apparition sur un grand Tour. Ils devront avant tout soutenir les deux leaders de l'équipe, Will Barta et Marco Brenner, souligne le communiqué.