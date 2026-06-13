Linda Zanetti, originaire du Tessin, a terminé quatrième du sprint de 156 km à Copenhague. Après un sprint massif palpitant, la Néerlandaise Lorena Wiebes s'est imposée une nouvelle fois, malgré sa récente disqualification du Giro d'Italia.

La Tessinoise Linda Zanetti arrive 4e à Copenhague

La Tessinoise Linda Zanetti arrive 4e à Copenhague

ATS Agence télégraphique suisse

Linda Zanetti a pris la 4e place du Sprint de Copenhague, sur le World Tour. La Tessinoise de 24 ans a été devancée par un trio néerlandais au terme des 156 km conclus par un sprint massif.

Comme l'an dernier, la victoire a souri à Lorena Wiebes, quinze jours après son exclusion du Tour d'Italie en raison d'un vélo non conforme (20 g en dessous du poids limite).