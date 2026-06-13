La Tessinoise Linda Zanetti arrive 4e à Copenhague

ATS Agence télégraphique suisse
Linda Zanetti a pris la 4e place du Sprint de Copenhague, sur le World Tour. La Tessinoise de 24 ans a été devancée par un trio néerlandais au terme des 156 km conclus par un sprint massif.
Comme l'an dernier, la victoire a souri à Lorena Wiebes, quinze jours après son exclusion du Tour d'Italie en raison d'un vélo non conforme (20 g en dessous du poids limite).
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