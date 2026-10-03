Sina Frei s'impose encore à Lake Placid

ATS Agence télégraphique suisse
Déjà vainqueure en short-track la veille, Sina Frei a remporté la dernière course de cross-country de la saison samedi à Lake Placid. La Suédoise Jenny Rissveds s'est adjugé le général de la Coupe du monde.
La Zurichoise, qui a devancé l'Italienne Martina Berta d'un cheveu sur la ligne d'arrivée, a ainsi décroché sa deuxième victoire cette saison en cross-country, après son succès aux Gets. Pas de miracle toutefois au classement général de la Coupe du monde. Rissveds, qui bénéficiait d'une avance très confortable, a géré son effort et s'est assuré le titre, même si elle s'est classée hors du top 10.
Les autres Suissesses se sont également montrées au rendez-vous. Nicole Koller a signé une belle 4e place, juste devant Alessandra Koller 5e.
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