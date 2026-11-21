ATS Agence télégraphique suisse
Matthias Kyburz a pris la 2e place de la Corrida Bulloise samedi. Il a été battu d'un cheveu par le Belge Isaac Kimeli. Le marathonien n'a pas brûlé toutes ses cartouches dès le départ, mais il a dû s'avouer vaincu face au Belge, vice-champion du monde du 5000 m à Tokyo l'an dernier.
Chez les dames, la victoire est revenue à la Française Sarah Madeleine. Elle a mis 26 secondes à la Kényane Sylvia Changeiwo. A la 3e place, on retrouve la marathonienne Fabienne Schlumpf qui se prépare pour le marathon de Valence début décembre.
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