Isaac Kimeli a devancé de peu Matthias Kyburz pour remporter la Corrida Bulloise samedi à Bulle. Chez les dames, la Française Sarah Madeleine s'impose devant la Kényane Sylvia Changeiwo.

Matthias Kyburz arrive 2e à la Corrida Bulloise

Matthias Kyburz arrive 2e à la Corrida Bulloise

ATS Agence télégraphique suisse

Matthias Kyburz a pris la 2e place de la Corrida Bulloise samedi. Il a été battu d'un cheveu par le Belge Isaac Kimeli. Le marathonien n'a pas brûlé toutes ses cartouches dès le départ, mais il a dû s'avouer vaincu face au Belge, vice-champion du monde du 5000 m à Tokyo l'an dernier.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Française Sarah Madeleine. Elle a mis 26 secondes à la Kényane Sylvia Changeiwo. A la 3e place, on retrouve la marathonienne Fabienne Schlumpf qui se prépare pour le marathon de Valence début décembre.