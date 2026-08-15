Annik Kälin s'empare de la tête de l'heptathlon aux Européens de Birmingham après un saut spectaculaire de 6,81 m en longueur. Avec 4955 points, elle devance de justesse Sofie Dokter d’un point.

Annik Kälin s'empare de la tête de l'heptathlon

Annik Kälin s'empare de la tête de l'heptathlon

Un saut de 6,81 m en longueur!

ATS Agence télégraphique suisse

Annik Kälin a pris la tête de l'heptathlon des Européens de Birmingham après la cinquième épreuve, la longueur, l'un de ses points forts. La Grisonne a bondi à 6m81.

Sixième au terme de la première journée, Annik Kälin a récolté 1109 points grâce à ces 6m81, réalisés avec un vent très largement favorable (+3,8 m/s). La meilleure performeuse mondiale de l'année (6819 points) affiche un total de 4955 points.

Mais tout reste possible avant les deux dernières épreuves, le javelot et le 800 m. Annik Kälin compte en effet 1 seul point d'avance sur la Néerlandaise Sofie Dokter, 2e, 6 sur l'Irlandaise Kate O'Connor, 3e, et 17 sur l'Allemande Sophie Weissenberg, 4e!