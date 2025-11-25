Dernière mise à jour: il y a 41 minutes

Heureuse nouvelle pour la sprinteuse la plus rapide de Suisse. Mujinga Kambundji a annoncé la naissance de son premier enfant, ce mardi.

«Profiter de ces précieux nouveaux moments»

Mujinga Kambundji a donné naissance au petit Léon. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Mujinga Kambundji (33 ans) a accouché de son premier enfant, a annoncé la sprinteuse sur Instagram. La Bernoise et son entraîneur Florian Clivaz (31 ans) sont désormais les parents d'un petit Léon.

Tous trois sont en bonne santé, a-t-elle écrit. Mujinga Kambundji a également ajouté que la famille était reconnaissante et profitait de ces précieux nouveaux moments. La médaillée d'argent Jeux Olympiques de Tokyo (2023) ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa vie.