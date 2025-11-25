Mujinga Kambundji a donné naissance au petit Léon.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport
Mujinga Kambundji (33 ans) a accouché de son premier enfant, a annoncé la sprinteuse sur Instagram. La Bernoise et son entraîneur Florian Clivaz (31 ans) sont désormais les parents d'un petit Léon.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Tous trois sont en bonne santé, a-t-elle écrit. Mujinga Kambundji a également ajouté que la famille était reconnaissante et profitait de ces précieux nouveaux moments. La médaillée d'argent Jeux Olympiques de Tokyo (2023) ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa vie.
À lire aussi
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Présenté par
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard