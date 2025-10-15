DE
Accueil triomphal
Une commune tout entière honore Ditaji Kambundji

La commune de Köniz, dans la banlieue de Berne, a réservé mercredi un accueil triomphal à sa plus célèbre citoyenne, Ditaji Kambundji (23 ans). L'athlète a écrit l'histoire du sport suisse le mois dernier à Tokyo en devenant championne du monde du 100m haies.
Ditaji Kambundji a été reçue avec les honneurs dans sa commune de Köniz.
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La victoire de la jeune femme de 23 ans a été célébrée lors d’une brève cérémonie dans la salle de sport de la commune. Des cris de joie ont retenti, comme si la scène avait été retransmise en direct.

Ditaji Kambundji est revenue sur son parcours aux côtés de son ancien entraîneur, Jacques Cordey. Elle a souligné avoir toujours cru en son grand objectif et a exprimé l’espoir que son exemple inspire d’autres athlètes.

Un soutien inconditionnel

La présidente de la commune de Köniz, Tanja Bauer, lui a remis une latte de haie ornée d’une dédicace personnalisée, un geste symbolique pour lui rappeler que toute sa commune vibre avec elle, même lorsqu’elle évolue sur les stades aux quatre coins du monde.

En remportant l’or aux championnats du monde de Tokyo le 15 septembre dernier, Ditaji Kambundji a inscrit l’une des plus belles pages de l’histoire de l’athlétisme suisse. Elle est devenue la première Suissesse à décrocher un titre mondial et seulement la troisième athlète, après Werner Günthör et André Bucher, à obtenir une telle distinction.

