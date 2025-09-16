C'était un exploit historique pour Ditaji Kambundji aux Mondiaux d'athlétisme à Tokyo. La Bernoise de 23 ans est devenue la première Suissesse sacrée championne du monde en plein air. Retrouvez son portrait en vidéo.

Ditaji Kambundji, la nouvelle reine du 100 m haies

Ditaji Kambundji, la nouvelle reine du 100 m haies

Le portrait de la championne

La Bernoise a créé un exploit phénoménal à Tokyo. Photo: IMAGO/Xinhua

Gabrielle Savoy Productrice vidéo Blick

À seulement 23 ans, Ditaji Kambundji est entrée dans l’histoire de l’athlétisme suisse en devenant championne du monde du 100 m haies à Tokyo! Née à Berne, elle suit les traces de sa sœur Mujinga, multiple médaillée internationale.

Des podiums en junior aux médailles européennes, Ditaji a franchi toutes les étapes qui l’ont conduite à Tokyo, où elle s’est imposée avec un chrono fulgurant de 12,24 secondes. Retrouvez le portrait vidéo de la première Suissesse à décrocher l’or aux Championnats du monde d’athlétisme en plein air.