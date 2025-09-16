Ditaji Kambundji, la nouvelle reine du 100 m haies

La Bernoise a créé un exploit phénoménal à Tokyo.
Photo: IMAGO/Xinhua
Gabrielle SavoyProductrice vidéo Blick
À seulement 23 ans, Ditaji Kambundji est entrée dans l’histoire de l’athlétisme suisse en devenant championne du monde du 100 m haies à Tokyo! Née à Berne, elle suit les traces de sa sœur Mujinga, multiple médaillée internationale.
Des podiums en junior aux médailles européennes, Ditaji a franchi toutes les étapes qui l’ont conduite à Tokyo, où elle s’est imposée avec un chrono fulgurant de 12,24 secondes. Retrouvez le portrait vidéo de la première Suissesse à décrocher l’or aux Championnats du monde d’athlétisme en plein air.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?