Le portrait de la championne
Ditaji Kambundji, la nouvelle reine du 100 m haies

C'était un exploit historique pour Ditaji Kambundji aux Mondiaux d'athlétisme à Tokyo. La Bernoise de 23 ans est devenue la première Suissesse sacrée championne du monde en plein air. Retrouvez son portrait en vidéo.
Publié: 15:04 heures
Écouter
La Bernoise a créé un exploit phénoménal à Tokyo.
Photo: IMAGO/Xinhua
Blick_Gabrielle_Savoy.png
Gabrielle SavoyProductrice vidéo Blick

À seulement 23 ans, Ditaji Kambundji est entrée dans l’histoire de l’athlétisme suisse en devenant championne du monde du 100 m haies à Tokyo! Née à Berne, elle suit les traces de sa sœur Mujinga, multiple médaillée internationale.

Des podiums en junior aux médailles européennes, Ditaji a franchi toutes les étapes qui l’ont conduite à Tokyo, où elle s’est imposée avec un chrono fulgurant de 12,24 secondes. Retrouvez le portrait vidéo de la première Suissesse à décrocher l’or aux Championnats du monde d’athlétisme en plein air.

