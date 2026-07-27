À New York, Noah Lyles, champion olympique du 100 m, a abandonné le 200 m des Championnats des États-Unis après une crampe en pleine course. Garrett Kaalund s'impose en 20''04.

Noah Lyles a été victime d'une crampe en pleine course

Noah Lyles a été victime d'une crampe en pleine course

Rien de grave pour le champion

ATS Agence télégraphique suisse

Noah Lyles a abandonné en finale du 200 m des championnats des Etats-Unis, dimanche à New York. Le champion olympique 2024 du 100 m a été victime de «crampes» à la sortie du virage, dimanche à New York, laissant la victoire à Garrett Kaalund.

En quête d'un doublé 100-200 m après sa victoire éclatante (9''79, meilleure performance de l'année) sur la ligne droite vendredi, Noah Lyles a coupé son effort dimanche à la mi-course, expliquant avoir ressenti une douleur dans la cuisse droite.

«Ce n'est qu'une crampe. J'ai des électrolytes (red: minéraux essentiels pour réguler l'hydratation et les contractions musculaires), je vais les avaler et me reposer», a assuré le roi du sprint. «Je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison de continuer à pousser et j'ai décidé de couper», a-t-il ajouté au sujet de sa sensation durant la course.

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Garrett Kaalund en a profité pour s'imposer en 20''04, devant Brandon Hicklin et Maximilian Thomas, crédités tous les deux d'un chrono de 20''29.

Chez les femmes, Melissa Jefferson-Wooden, triple médaillée d'or aux Mondiaux en septembre dernier, a remporté le 200 m en 21''69, à un petit centième de son record personnel. Elle ne s'était pas alignée sur le 100 m, remporté par Sha'Carri Richardson.

Une première pour Cooper Lutkenhaus

En cette année sans grand rendez-vous mondial ou sélections olympiques, certains des grands noms de l'athlétisme américain ont fait l'impasse sur les championnats nationaux. Mais quelques belles performances ont néanmoins été réussies.

En longueur, la championne olympique et du monde en titre Tara Davis-Woodhall a remporté son 19e concours d'affilée avec un bond à 7m16 à son sixième et dernier essai.

La sensation Cooper Lutkenhaus, 17 ans, champion du monde du 800 m en salle et vainqueur de deux étapes de la Ligue de diamant cette année, est devenu pour la première fois champion des Etats-Unis en plein air après avoir bouclé les deux tours de piste en 1'43''48.