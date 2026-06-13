Xenia Buri et Akira Aghagha battent les records suisses

Xenia Buri, de Berne, et Akira Aghagha, de Genève, ont brillé lors du meeting de Mannheim en établissant de nouveaux records suisses juniors sur 100 m. Buri a couru en 11,13 secondes, Eghagha en 10,16 secondes.

ATS Agence télégraphique suisse

La Bernoise Xenia Buri et le Genevois Akira Aghagha ont brillé sur 100 m au meeting de Mannheim (GER) avec deux records de Suisse juniors (M20), en 11''13 et 10''16. Buri se hisse au 4e rang mondial 2026 dans la catégorie.

La Bernoise de 18 ans a couru en 11''14 séries et 11''13 en finale, battant son record de Suisse d'un dixième. Son temps lui permettrait de prétendre à une place aux Championnats d'Europe (élite) de Birmingham à mi-août, auxquels elle renonce pour privilégier les Mondiaux juniors qui auront lieu une semaine plus tôt à Eugene (USA).

Akira Eghagha (18 ans) a pulvérisé de 0''15 le record national juniors d'Ashik Begum. Son chrono de 10''16 le place au 2e rang européen cette saison. Lui aussi vise Eugene cet été.