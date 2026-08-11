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Qualifiés pour les demi-finales
Audrey Werro et Timothé Mumenthaler assurent

Les têtes d'affiche suisses aux Européens de Birmingham ont répondu présent mardi matin. Tant Audrey Werro (800 m) que Timothé Mumenthaler (100 m) ont assuré en séries.
Publié: 11.08.2026 à 14:25 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 22:56 heures
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Sans surprise, Audrey Werro sera en demi-finale du 800 m.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Tout en maîtrise, la Fribourgeoise Werro a remporté sa course en 1'57''83. Les autres favorites n'ont pas tremblé. La Néerlandaise Femke Broeders-Bol a facilement dominé sa série, tout comme la Britannique Keely Hodgkinson qui a signé le meilleur temps de ce premier tour en 1'57''28.

Deux autres Suissesses accompagneront Werro en demies jeudi dès 13h10. L'autre Fribourgeoise en lice Veronica Vancardo a elle réalisé un record personnel en 1'58''20, retranchant neuf dixièmes à sa meilleure marque d'avant ces championnats. Valentina Rosamilia a complété le carton plein helvète sur ce 800 m féminin en terminant 2e de sa série en 1'59''09.

Timothé Mumenthaler sans problème

Timothé Mumenthaler était le seul Helvète en lice dans les séries du 100 m. Champion d'Europe en titre du 200 m, le Genevois de 23 ans a assuré sa qualification en demi-finale (21h32) grâce à son chrono de 10''44 (malgré un vent défavorable de -1,0 m/s), signant le 4e temps des engagés dans cette session matinale.

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En série du 400 m haies masculin, le Zurichois Dany Brand a rallié les demies (mercredi 13h55) en réalisant son meilleur temps de la saison en 49''07, le 3e temps des séries. Désillusion en revanche pour le champion de Suisse Julien Bonvin, qui a craqué en fin de course pour conclure en 50''49, un chrono synonyme d'élimination dès sa première course.

Sur 110 m haies, Fabio Küchler ne rejoindra pas son compatriote Jason Joseph, déjà qualifié, au stade des demi-finales. Treizième en 14''00, l'athlète de 22 ans a raté le top 12 qualificatif pour six centièmes.

Pas d'exploit pour la Suissesse Lena Wernli en demi-finale du 400 m haies. Elle a terminé en 57''17, un temps décevant au regard de sa meilleure performance de la saison (55''40), et qui n'a pas suffi pour accéder à la finale.

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