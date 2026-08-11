Dans quelle forme va se présenter Ditaji Kambundji?

Après avoir remporté le titre de championne du monde l'année dernière, Ditaji Kambundji a désormais l'occasion de réaliser le doublé aux Européens de Birmingham. Sa participation s'accompagne toutefois de quelques incertitudes.

Marco Pescio

Une thérapie au lieu de l'entraînement, l'attente au lieu des compétitions. Ce n'est certainement pas ainsi que Ditaji Kambundji avait imaginé sa préparation pour les Championnats d'Europe à Birmingham. Sa dernière compétition remonte au meeting de Diamond League à Rabat le 31 mai, où elle avait terminé sixième. Un mois plus tard, la reine du 100 m haies s’est blessée à la cuisse à Paris. Un pépin qui allait lui causer bien des soucis dans les semaines précédant son départ pour le Royaume-Uni.

Après son triomphe sensationnel aux Mondiaux l’année dernière à Tokyo, la Bernoise fait l’objet d’une attention particulière cette année. Avant le début de la saison, la grande question était la suivante: après son titre de championne du monde, va-t-elle également surpasser toutes ses concurrentes aux Championnats d’Europe?

Mais aujourd’hui, sa blessure étant désormais guérie, la donne a changé: Ditaji Kambundji reste certes l’une des favorites, mais personne ne peut vraiment évaluer son niveau de forme actuel ni déterminer si elle est en mesure de décrocher une médaille, voire de réaliser un nouvel exploit. De plus, le début de saison ne s’est pas déroulé comme prévu, avec une quatrième place aux Championnats du monde en salle à Toruń, en Pologne.

«J'aurais aimé faire quelques courses en plus»

Ditaji Kambundji déclare elle-même que, «compte tenu des circonstances, on a certainement tiré le meilleur parti de la préparation pour les Championnats d’Europe – même si j’aurais aimé disputer encore quelques courses supplémentaires.»

Après une médaille de bronze aux Européens de 2022 à Munich et une médaille d’argent deux ans plus tard à Rome, elle rêve de compléter sa collection à Birmingham. Elle sait toutefois qu’elle ne peut s’entraîner à plein régime que depuis environ deux semaines. Et une pause aussi longue dans la compétition au cours d’une seule saison est également une première pour elle. Certes, l’entraînement s’est bien déroulé ces derniers jours et tous les tests se sont révélés positifs, selon son entourage. Néanmoins, les Championnats d’Europe seront un départ à froid pour Ditaji Kambundji.

Le «gène Kambundji», un atout dans sa manche?

Grâce à son classement World Ranking, Ditaji Kambundji est directement qualifiée pour les demi-finales de mardi soir. Cela peut être un avantage. Toutefois, dans son cas, une série préliminaire aurait peut-être été la bienvenue pour lui laisser plus de temps de trouver son rythme. Mais dans ces conditions, Ditaji Kambundji doit être au rendez-vous dès le départ et un faux pas pourrait donc signifier une finale manquée.

En même temps, il y a aussi de l'espoir dans son entourage: celui que Ditaji Kambundji fasse à nouveau des prouesses lors de cet événement. À l’instar de sa sœur Mujinga, qui prendra le départ du 200 m en tant que tenante du titre grâce à une wild card, Ditaji est désormais également connue pour être parfaitement prête lorsque les choses sérieuses commencent. Les situations difficiles font souvent ressortir des performances exceptionnelles chez les deux sœurs. Personne ne serait donc surpris si ce gène familial menait finalement Ditaji Kambundji à un nouvel exploit aux Championnats d’Europe.