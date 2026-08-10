Ce lundi, Haydn Brotschi a été l'un des premiers Suisses à s'élancer sur le tartan bleu de Birmingham. Si sa prestation individuelle ne lui a pas plu, le Suisso-Américain a accumulé de l'expérience lors des Européens.

Matthias Davet Journaliste Blick

Cette semaine, Haydn Brotschi ne sera pas le seul athlète à arriver le souffle court dans la zone mixte de Birmingham, juste derrière l'Alexander Stadium. Mais ce lundi, il était l'un des premiers puisque les séries du 400 m avaient lieu en cette première matinée des Européens d'athlétisme.

De sa performance, le Suisse n'est pas franchement satisfait. Il faut dire qu'avec sa dernière place et son temps de 46"89, il est resté loin de sa meilleure marque (45"20). «Ma prestation parle d'elle-même, peste-t-il. Je ne suis pas content, mais ça fait partie du sport. Cette expérience va me donner de l'énergie pour les suivantes.»

Une grande première

Il faut dire qu'à 21 ans, Haydn Brotschi participait pour la première fois à un événement d'une telle ampleur. Autre nouveauté: la tenue qu'il portait. C'est en effet la première fois que ce Suisso-Américain enfilait un maillot à croix blanche pour une compétition.

Le spécialiste du tour de piste possède le passeport suisse par son père, originaire de Soleure. «Courir pour mon pays, ça compte énormément, appuie-t-il. J'étais motivé pour cette course, même si la pression était forte. Mais j'ai encore le temps.»

Par contre, il se sent obligé de se faire pardonner par ses proches outre-Atlantique. «Je dois m'excuser auprès de ma famille aux États-Unis, qui a dû se lever très tôt pour suivre ma course», sourit (un peu jaune) Haydn Brotschi. Il faut dire qu'au moment où le jeune athlète s'est élancé sur le tartan bleu de Birmingham, il était 4h du matin sur la côte californienne, là où vit une partie de ses proches.

«Je veux rendre ma famille fière»

Nul doute que ses parents ne lui en tiendront pas rigueur. Surtout au vu de son regard et de ses paroles lorsqu'il mentionne sa participation aux Européens. «Je veux mettre la Suisse le plus en valeur possible et rendre ma famille aussi fière que possible», promet-il.

Tout n'est pas fini pour Haydn Brotschi, malgré son élimination en séries du 400 m. Le Soleurois fait également partie de l'équipe du relais 4x400 m. Sera-t-il de la partie lors des séries, vendredi, également à midi? Seuls les coachs décideront si la famille californienne devra à nouveau se lever aux aurores pour suivre leur protégé.