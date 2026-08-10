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Audrey Werro à Birmingham
«Actuellement, je n’ai pas le record du monde en tête»

Pépite de l’athlétisme mondial, Audrey Werro part à l’assaut d’un premier titre continental aux Championnats d’Europe. Sur 800 m à Birmingham, la Fribourgeoise ne vise en revanche pas le record du monde.
Publié: 10.08.2026 à 13:45 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 13:47 heures
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Audrey Werro peut marquer un grand coup à Birmingham.
Photo: AP Photo/Aurelien Morissard
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Matthias DavetJournaliste Blick

52 centièmes. C’est tout ce qu’il manque à l’heure actuelle à Audrey Werro pour faire tomber l’un des plus vieux records du monde en athlétisme. En 1983 à Munich, Jarmila Kratochvilova réalisait son double tour de piste en 1'53"28, marque qui tient encore aujourd’hui. Jamais pourtant, son record n’a autant vacillé. En juin dernier à Paris, Audrey Werro a réalisé le temps de 1'53"80 sur 800 m et accrochait la meilleure marque du millénaire.

Forcément, c’est avec le statut d’immense favorite que la Fribourgeoise se présente aux Championnats d’Europe d’athlétisme, qui ont débuté ce lundi du côté de Birmingham. Son statut de star est tel désormais qu’elle a été conviée, en compagnie de trois autres athlètes seulement, à la conférence de presse avant le début des compétitions. À ses côtés, les locaux Amy Hunt et Matthew Hudson-Smith, ainsi que la lanceuse de poids néerlandaise Jessica Schilder.

Pas la scène idéale

Mais la première question de la presse était adressée à Audrey (ou «Audri» pour les médias anglophones) Werro. Alors, où en est-on avec ce record du monde? Cash, la Fribourgeoise a immédiatement tempéré les ardeurs du public. «Actuellement, je n’ai pas le record du monde en tête», prévient-elle. La jeune athlète, jamais titrée sur la scène internationale, vise plutôt une médaille lors de ces Européens.

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«Je ne pense pas que les Championnats d’Europe soient l'endroit idéal pour réaliser un record du monde», appuie-t-elle. Avec une série de qualifications, une demi-finale et une finale, difficile de donner tort à la Fribourgeoise. Ses deux premières courses seront avant tout tactiques, puisqu’elle devra se hisser au tour suivant sans perdre trop d’énergie. Et en finale, la fatigue accumulée les jours précédents risque d’être fatale pour quiconque tentera de courir trop vite.

Une chance pour Lausanne?

Par contre, ce qui est sûr, c’est que la finale du 800 m programmée vendredi à 22h40 heure suisse sera rapide. La Britannique Keely Hodgkinson et la Néerlandaise Femke Bol voudront évidemment battre Audrey Werro. Si l’on rajoute à cela les Françaises Anaïs Bourgoin ou Rénelle Lamote, la concurrence sera rude. «Mais je trouve ça très cool qu’il y ait une telle densité dans la discipline, tempère Audrey Werro. On se pousse à être meilleures et nos temps sont plus rapides, puisqu’on se donne à fond jusqu’à la ligne d’arrivée.»

Si, selon les dires d’Audrey Werro, le record du monde ne devrait pas tomber à Birmingham, le public suisse romand peut se réjouir. Une semaine après la finale, la pensionnaire du CA Belfaux va participer à une «course d’un jour» du côté de Lausanne. À Athletissima, la Fribourgeoise va-t-elle débarquer avec une médaille du plus beau métal autour du cou? Réponse dans les prochains jours.

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