A Birmingham, les meilleurs athlètes du continent vont s'affronter aux Championnats d'Europe. Au cœur de l'événement, une équipe de Suisse plus nombreuse et plus forte que jamais.

Yara Vettiger

Environ 1645 athlètes issus de 49 nations sont attendus à l'Alexander Stadium de Birmingham cette semaine. Un nombre jamais atteint auparavant lors de Championnats d'Europe d'athlétisme. Il s'agit du tout premier championnat d'Europe en plein air organisé sur le sol britannique. La Suisse aligne 67 espoirs sur la ligne de départ. Un nombre également jamais atteint auparavant.

Les gladiateurs de Rome repartent à l’assaut

La Suisse se rend à Birmingham en tant que l’une des nations les plus titrées des derniers championnats d’Europe. En 2024 à Rome, les athlètes à croix blanche ont remporté pas moins de neuf breloques – un record à ce niveau.

Tous les médaillés d'Italie sont de nouveau présents à Birmingham. À Rome, Mujinga Kambundji (200 m), Timothé Mumenthaler (200 m), Angelica Moser (saut à la perche) et Dominic Lobalu (10'000 m) étaient devenus champions d'Europe. Ditaji Kambundji a remporté l'argent sur 100 m haies, tandis que William Reais (200 m), Jason Joseph (110 m haies), Simon Ehammer (saut en longueur) ont ramené le bronze, tout comme Dominic Lobalu sur 5000 m.

La question est donc la suivante: Rome était-elle un exploit ponctuel, ou la Suisse peut-elle confirmer son ascension fulgurante dans le monde de l'athlétisme?

Qui sont les favoris dans les rangs suisses?

En tête de liste, Audrey Werro. La Fribourgeoise est la révélation cette saison. Après sa médaille d’argent aux Championnats du monde en salle à Toruń, elle a réalisé un temps fabuleux de 1'53"80 sur 800 m. Elle est la femme la plus rapide de ce millénaire sur cette distance et fait partie des grandes favorites à Birmingham.

Annik Kälin se rend également à Birmingham avec de grandes ambitions. La Grisonne a établi pas moins de deux records suisses en heptathlon. Ses 6819 points réalisés à Ratingen, en Allemagne, constituent la meilleure performance mondiale de la saison.

Au saut en longueur, Simon Ehammer vise à nouveau une médaille. L’Appenzellois a remporté l’or aux Championnats du monde en salle à Torun en heptathlon et a décroché le bronze au saut en longueur à Rome il y a deux ans. Avec un saut à 8,51 mètres, il a déjà démontré qu’il faisait toujours partie de l’élite mondiale cette saison.

Au saut à la perche, la tenante du titre Angelica Moser figure à nouveau parmi les favorites. La Zurichoise s'est illustrée cet été en décrochant quatre places sur le podium en Diamond League.

Les sœurs Kambundji sont également de la partie. Ditaji s’aligne en tant que championne du monde du 100 m haies, Mujinga en tant que tenante du titre sur 200 m. Toutefois, son congé maternité la contraint à réaliser un exploit si elle veut défendre son titre. À cela s’ajoutent les héros de Rome, Timothé Mumenthaler, William Reais, Jason Joseph et Dominic Lobalu, qui se battront à nouveau pour les premières places. Il en va de même pour la fusée sur 100 m, Géraldine Di Tizio-Frey.

Et au niveau international?

La concurrence est également de haut niveau. À Birmingham, pas moins de dix champions du monde de Tokyo 2025 et sept champions olympiques de Paris 2024 seront au départ.

Sur 800 m, Werro s’apprête à livrer un immense duel face à la championne olympique britannique Keely Hodgkinson et à Femke Bol. La Néerlandaise est passée cette saison du 400 m haies, discipline dans laquelle elle est double championne du monde, au double tour de piste.

Simon Ehammer devra battre le Grec Miltiadis Tentoglou, champion olympique, champion du monde et champion d’Europe en titre. Ce dernier a remporté les trois derniers championnats d’Europe et vise un quatrième titre continental.

Ditaji Kambundji fait désormais partie des grandes favorites pour le titre de championne d’Europe. La Française Cyréna Samba-Mayela, qui avait remporté l’or aux derniers Européens devant la Suissesse, est forfait en raison de problèmes physiques.

Quel est le bilan des dernières années?

L'évolution de l'athlétisme suisse est impressionnante. Entre 1934 et 2014, la Suisse a remporté un total de 24 médailles lors de 22 championnats d'Europe. Au cours des quatre dernières éditions, 24 autres médailles sont venues s’y ajouter: cinq en 2016 à Amsterdam, quatre en 2018 à Berlin, six en 2022 à Munich et neuf en 2024 à Rome.

La Suisse ne fait désormais plus partie du cercle élargi, mais compte parmi les nations les plus fortes d’Europe en athlétisme.

Quel est l’objectif de la Suisse?

Philipp Bandi, responsable du sport de haut niveau chez Swiss Athletics, ne mise pas uniquement sur les médailles. L’essentiel, selon lui, est que chaque athlète exploite pleinement son potentiel personnel. Les attentes n’en restent pas moins élevées: au moins 15 places dans le top 8 et sept médailles constituent un objectif réaliste pour Birmingham.

Comment suivre les Championnats d’Europe?

Les chaînes de télévision suisses (SRF, RTS et RSI) assurent chaque jour une couverture complète des Championnats d’Europe, retransmettent en direct toutes les épreuves au stade ainsi que les deux marathons. La championne d'Europe 2018 du 400 m haies à Berlin, Lea Sprunger, sera consultante pour la RTS.