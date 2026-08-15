Sébastien Buemi a terminé 4e vendredi lors du premier GP de Formule E à Londres, son avant-dernière course dans la discipline. Le Vaudois quittera Envision en fin de saison pour se consacrer à l'endurance avec Toyota.

Sébastien Buemi manque de peu le podium à Londres

Sébastien Buemi manque de peu le podium à Londres

ATS Agence télégraphique suisse

Sébastien Buemi a manqué de peu le podium lors du premier GP de Formule E disputé à Londres vendredi. Le Vaudois s'est classé quatrième lors de son avant-dernière course dans cette catégorie.

Buemi a annoncé en milieu de semaine son départ de l'équipe Envision à la fin de la saison, et se concentrera désormais sur l'endurance avec Toyota. Il a terminé juste devant un autre Suisse, Edoardo Mortara, au volant de la Mahindra. Leur compatriote Nico Müller, parti de la deuxième place sur la grille, a manqué de peu les points du championnat en se classant onzième.

La victoire a été remportée par le coéquipier de Müller, l'Allemand Pascal Wehrlein. L'ancien pilote de Formule 1 chez Sauber s'est imposé devant le Britannique Jake Dennis chez Andretti et a ainsi repris la tête du championnat, devançant ce dernier de cinq points (169 contre 164) avant la 17e et dernière course de la saison dimanche.

Pour rappel, un succès rapporte 25 points, tandis que la pole position est récompensée par trois points. Mortara, Müller et Buemi occupent respectivement les 6e, 8e et 10e places du classement général.