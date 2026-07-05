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Le trio suisse en forme
Sébastien Buemi s'offre une 5e place à Shanghaï

Les Suisses engagés en Formule E ont livré une belle performance dimanche à Shanghaï. Sébastien Buemi et Nico Müller ont respectivement terminé 5e et 7e.
Publié: il y a 36 minutes
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Les Suisses engagés en Formule E ont livré une belle performance dimanche à Shangai.
Photo: China News Service via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le trio suisse de Formule E s'est montré plus performant lors de la deuxième course à Shanghai. Sébastien Buemi a terminé 5e, tandis que Nico Müller, 10e la veille, a décroché la 7e place. Edoardo Mortara est malheureusement une nouvelle fois reparti sans points.

Peu après le départ, Müller occupait la deuxième place derrière son coéquipier chez Porsche, Pascal Wehrlein. Sur une piste qui s'asséchait, le duo a perdu du terrain, mais Wehrlein a repris la tête du championnat du monde à Mitch Evans grâce à sa 4e place.

Le Néo-Zélandais n’a pas pu prendre le départ dimanche à Shanghai et compte désormais neuf points de retard sur l’Allemand. Après 13 des 17 courses de la saison, Mortara occupe la 6e place du championnat du monde avec 38 points de retard, juste devant Müller et Buemi.

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