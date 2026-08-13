Le Vaudois Sébastien Buemi quitte la formule E

Sébastien Buemi quitte la formule E après 12 ans de succès, dont un titre en 2016. Envision Racing annonce qu’il poursuivra sa carrière en endurance avec Toyota et restera conseiller pour l’équipe.

ATS Agence télégraphique suisse

Sébastien Buemi ne roulera plus en formule E la saison prochaine. Son équipe actuelle, Envision, l'a annoncé jeudi. Le Vaudois va privilégier sa carrière en endurance (WEC).

Sébastien Buemi était présent depuis le début de l'aventure de la formule E en 2014. Il a été l'une des figures marquantes de la discipline avec 14 succès, 36 podiums, 17 pole positions et le titre de champion lors de la saison 2 (2015/2016). Il a aussi fini à trois reprises au 2e rang du championnat.

Après avoir brillé avec Renault e.dams et Nissan, le Suisse défendait depuis quatre ans les couleurs d'Envision Racing. Il a remporté sa dernière victoire en formule E l'an passé à Monaco. Sébastien Buemi conservera un rôle de conseiller et de développement dans son team actuel. Parallèlement, il poursuivra sa carrière en endurance avec Toyota.