Le Vaudois Sébastien Buemi quitte la formule E

Sébastien Buemi ne roulera plus en formule E la saison prochaine. Son équipe actuelle, Envision, l'a annoncé jeudi. Le Vaudois va privilégier sa carrière en endurance (WEC).
Sébastien Buemi était présent depuis le début de l'aventure de la formule E en 2014. Il a été l'une des figures marquantes de la discipline avec 14 succès, 36 podiums, 17 pole positions et le titre de champion lors de la saison 2 (2015/2016). Il a aussi fini à trois reprises au 2e rang du championnat.
Après avoir brillé avec Renault e.dams et Nissan, le Suisse défendait depuis quatre ans les couleurs d'Envision Racing. Il a remporté sa dernière victoire en formule E l'an passé à Monaco. Sébastien Buemi conservera un rôle de conseiller et de développement dans son team actuel. Parallèlement, il poursuivra sa carrière en endurance avec Toyota.