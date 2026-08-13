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Après 12 ans de succès
Le Vaudois Sébastien Buemi quitte la formule E

Sébastien Buemi quitte la formule E après 12 ans de succès, dont un titre en 2016. Envision Racing annonce qu’il poursuivra sa carrière en endurance avec Toyota et restera conseiller pour l’équipe.
Publié: 13.08.2026 à 16:41 heures
Sébastien Buemi était présent depuis le début de l'aventure de la formule E en 2014.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Sébastien Buemi ne roulera plus en formule E la saison prochaine. Son équipe actuelle, Envision, l'a annoncé jeudi. Le Vaudois va privilégier sa carrière en endurance (WEC).

Sébastien Buemi était présent depuis le début de l'aventure de la formule E en 2014. Il a été l'une des figures marquantes de la discipline avec 14 succès, 36 podiums, 17 pole positions et le titre de champion lors de la saison 2 (2015/2016). Il a aussi fini à trois reprises au 2e rang du championnat.

Après avoir brillé avec Renault e.dams et Nissan, le Suisse défendait depuis quatre ans les couleurs d'Envision Racing. Il a remporté sa dernière victoire en formule E l'an passé à Monaco. Sébastien Buemi conservera un rôle de conseiller et de développement dans son team actuel. Parallèlement, il poursuivra sa carrière en endurance avec Toyota.

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