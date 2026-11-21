Marco Bezzecchi a dominé le sprint du GP du Portugal à Portimão, samedi. Marc Marquez, leader du championnat, a chuté sans gravité, mais conserve une avance confortable à trois courses de la fin.

Marco Bezzecchi remporte le sprint du GP du Portugal

Marco Bezzecchi remporte le sprint du GP du Portugal

ATS Agence télégraphique suisse

Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté samedi le sprint du GP du Portugal à Portimão. L'Italien a devancé son coéquipier Raul Fernandez et Alex Marquez (Ducati) lors d'une course marquée par la chute sans gravité du leader du championnat Marc Marquez.

Parti en pole position sur la grille, Bezzecchi a fait course en tête durant les 12 tours de ce sprint, ne se laissant pas perturber par la légère pluie qui a fait son apparition durant la compétition. Alors qu'il était troisième et en route pour s'assurer un 8e titre mondial, le leader au classement général Marc Marquez a chuté seul dans l'avant-dernier tour. Eliminé, il s'est en revanche relevé sans encombre, ralliant l'arrivée sur une moto de l'organisation.

Le Catalan reste en posture idéale pour conserver sa couronne, alors qu'il ne reste que trois courses au programme, à commencer par la course principale dimanche en Algarve. Cinquième samedi, son compatriote Jorge Martin (Aprilia) revient à 55 points du septuple champion du monde, tandis que Bezzecchi est troisième au classement avec 62 unités de retard. Il ne reste qu'un maximum de 62 points à glaner d'ici la fin de la saison, qui se clôturera le week-end prochain à Valence, en Espagne.