Oscar Piastri part en pole position devant Lando Norris

Oscar Piastri partira en pole position dimanche à Zandvoort
Photo: Patrick Post
ATS Agence télégraphique suisse
La pause estivale ne semble pas avoir modifié la hiérarchie en place depuis le début de la saison. Les McLaren restent au-dessus du lot. Piastri a devancé Norris de 0''012 pour signer la cinquième pole de sa saison et de sa carrière.
La deuxième ligne sera composée par Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''263) et le surprenant rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''546). George Russell (Mercedes) et les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton suivent.
Du côté de Sauber-Ferrari, le Brésilien Gabriel Bortoleto est parvenu à se hisser en Q2. Il s'élancera en 13e position. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg sera pour sa part 17e sur la grille.
