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Elle prend sa revanche!
María Pérez s'offre l'or et s'empare du record du monde

Maria Perez a décroché l’or européen du semi-marathon marche à Birmingham ce samedi, établissant un record du monde en 1h30'06. Paul McGrath a triomphé chez les hommes en 1h23'23.
Publié: 11:25 heures
|
Dernière mise à jour: 11:26 heures
Maria Perez a décroché l’or européen du semi-marathon marche à Birmingham ce samedi
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La quadruple championne du monde Maria Perez a remporté facilement samedi dans les rues de Birmingham le titre européen du semi-marathon marche. Paul McGrath a été sacré chez les messieurs

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Maria Perez, deux fois double championne du monde sur 20 km et 35 km (2023, 2025) s'est imposée en 1h30'06 pour décrocher un deuxième or européen après Berlin en 2018. L'Espagnole prend sa revanche après l'édition de 2022 à Munich, quand elle avait été disqualifiée alors qu'elle était en tête.

Nouveau record du monde

Il s'agit de sa première médaille d'or sur ce nouveau format du semi-marathon, couru pour la première fois dans un championnat et pensé pour donner de la visibilité à la discipline. Elle a d'ailleurs établi un nouveau record du monde.

Dans la course masculine, son compatriote Paul McGrath s'est imposé en 1h23'23. Le marcheur aux origines écossaises et irlandaises avait fini 2e du 20 km aux Championnats d'Europe 2024 à Rome.

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