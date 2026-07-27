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Objectif: Euro 2029!
La Suisse a trouvé son nouveau sélectionneur

Thibaut Petit a été nommé sélectionneur de l'équipe suisse de basket. Fort de plus de 25 ans d'expérience, le Belge entamera ses fonctions en août, tout en restant entraîneur de Fribourg Olympic. Son objectif: l'Euro 2029.
Publié: il y a 52 minutes
Le technicien belge Thibaut Petit, un homme d'expérience.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Belge Thibaut Petit (46 ans) a été nommé sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il conservera en parallèle son poste d'entraîneur de Fribourg Olympic, champion de Suisse en titre.

Thibaut Petit, qui succède au Grec Ilias Papathedorou, prendra ses nouvelles fonctions en août. Son prédécesseur était parti au début du mois, après la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Photo: keystone-sda.ch

Swiss Basketball a insisté dans son communiqué sur l'expérience de plus de 25 ans dont dispose Thibaut Petit dans le basket professionnel. Le technicien belge travaille en Suisse depuis longtemps: il a par le passé dirigé Neuchâtel, avec un titre de champion chez les dames en 2007, Monthey et les Lugano Tigers. Il entraîne Fribourg Olympic depuis 2023 et a gagné trois titres de champion avec ce club, ainsi que plusieurs Coupes de Suisse et de la Ligue.

Le premier match de Thibaut Petit à la tête de la Suisse aura lieu le 27 août contre la Grande-Bretagne, dans le cadre du 2e tour des préqualifications de l'Euro 2029. La Slovaquie fait aussi partie du même groupe.

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