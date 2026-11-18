Swiss Aquatics a dévoilé mardi sa sélection pour les Mondiaux en petit bassin de Pékin (1er-6 décembre). La fédération a retenu huit nageurs et nageuses. Mais Roman Mityukov, qui a brillé lors des championnats de Suisse le week-end dernier, renonce à défendre ses chances.

ATS Agence télégraphique suisse

Noè Ponti sera le fer de lance de la délégation helvétique en Chine. Le Tessinois compte déjà trois titres mondiaux en petit bassin à son palmarès. Et il a frappé fort lors des championnats de Suisse de Lausanne, où il a notamment réalisé un nouveau record d'Europe du 200 m papillon.

Antonio Djakovic, Thierry Bollin, Marius Toscan, Gian-Luca Gartmann, Flavio Bucca, Antoine Viquerat et Julia Ullmann (la seule femme de cette sélection) seront aussi de la partie à Pékin. Spécialiste de la brasse, le néo-Helvète Antoine Viquerat devrait permettre au relais 4 nages de s'illustrer.

Le grand absent de cette sélection est le médaillé de bronze des JO 2024 Roman Mityukov. Le dossiste genevois renonce «pour des raisons personnelles», selon le communiqué de Swiss Aquatics. Il n'apprécie certes guère les petits bassins, mais a pourtant enchaîné les excellents chronos le week-end dernier à Lausanne.