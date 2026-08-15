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Une petite déception
En deçà de son record, Roman Mityukov manque la finale sur 100 m dos

Roman Mityukov ne disputera pas une deuxième finale à Paris. Le Genevois a terminé 10e des demi-finales du 100 m dos, à 0''33 de la qualification.
Publié: 21:00 heures
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Roman Mityukov a réalisé le 10e temps des demi-finales, échouant à 0"33 de la qualification.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Roman Mityukov n'aura pas droit à une deuxième finale dans les Européens en grand bassin de Paris. Le Genevois, 4e sur 200 m dos mercredi, a signé le 10e temps des demi-finales du 100 m dos.

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Seul Suisse en lice dans cette avant-dernière soirée de compétition, Roman Mityukov a nagé en 53''57, à 0''25 de son record de Suisse – son objectif avoué pour cette épreuve – et 0''33 d'une place en finale. «J'ai tout donné. C'est dommage parce qu'il y avait la place pour passer en finale. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, même si je n'aime pas me chercher des excuses», a expliqué le médaillé de bronze des JO 2024 en zone mixte.

«Je me sentais bien pendant cette demi-finale. Mais pas aussi bien que lorsque j'ai fait mon record de Suisse lors des derniers Championnats de Suisse à Uster», où il avait égalé un chrono (53''32) établi aux Mondiaux 2023 à Fukuoka. «La différence est flagrante», a-t-il souligné.

Conclure sur une note positive

Roman Mityukov tentera de conclure sur une note positive ces joutes continentales dimanche. Il lancera le relais du 4x100 m 4 nages, dans lequel figure également le médaillé de bronze du 100 m papillon Noè Ponti. Complété par Gian-Luca Gartmann (brasse) et Balint Ashton (crawl), le quatuor helvétique visera une place en finale.

«Je suis motivé pour passer en finale avec l'équipe. Ce serait incroyable de bien finir ces Championnats de cette manière, ce serait cool. Ce sera ma dernière épreuve, donc je vais tout donner», a encore expliqué Roman Mityukov.

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