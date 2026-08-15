Léon Marchand a remporté, samedi à Paris, son premier titre européen en grand bassin sur 200 m papillon. Le Toulousain de 24 ans, quintuple médaillé des JO 2024, a dominé la course en 1'51''72.

Léon Marchand survole le 200 m papillon et se pare d'or

Léon Marchand survole le 200 m papillon et se pare d'or

ATS Agence télégraphique suisse

Léon Marchand n'a pas manqué son premier rendez-vous individuel dans les Européens en grand bassin de Paris. Poussé par un public en délire, le héros des JO 2024 a survolé le 200 m papillon samedi soir.

Forfait pour les 200 et 400 m 4 nages en raison d'une blessure à un adducteur dont il ne s'estimait pas suffisamment remis, Léon Marchand s'est imposé en 1'51''72. Il est toutefois resté loin du chrono qui lui avait permis de se parer d'or aux Jeux (1'51''21), et très loin du record du monde de Kristof Milak (1'50''34).

Auteur d'un départ prudent, Léon Marchand pointait au 2e rang à mi-course. Mais il a ensuite rapidement «avalé» le Hongrois Hubert Kos, lequel a craqué dans la dernière longueur de bassin pour finir 6e. L'argent est revenu à un autre Hongrois, Richard Marton, qui a concédé 2''34, et le bronze au Grec Apostolos Siskos.

Premier titre continental

Quintuple médaillé à Paris 2024 (quatre fois l'or, une fois l'argent), Léon Marchand a cueilli le premier titre continental de sa carrière dans le Centre aquatique olympique de St-Denis, théâtre des épreuves de natation artistique et de plongeon lors des derniers Jeux. Il tentera d'en décrocher un deuxième dimanche sur 400 m libre.

Le Toulousain de 24 ans s'était pleinement rassuré lors de la première journée de ces joutes, lundi, à l'occasion de la finale du 4x200 m libre. Il avait lancé le quatuor français en 1'43''76 pour devenir le sixième meilleur performeur mondial de l'histoire sur 200 m crawl, permettant à la France de se parer d'argent.

Record sur 1500 m

Un deuxième record du monde est par ailleurs tombé dans ces joutes, après celui que l'Italienne Sara Curtis a battu - à deux reprises - sur 50 m dos. Il a été l'oeuvre de l'Allemand Johannes Liebmann, qui a gagné le 1500 m en 14'26''79 samedi pour améliorer de près de 4'' la marque de l'Américain Bobby Finke (14'30''67 aux JO 2024).