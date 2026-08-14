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Aucune qualification
Une matinée compliquée pour les Suisses

Journée difficile pour les nageurs de Swiss Aquatics vendredi aux Européens de Paris. Aucune qualification n'est à relever, malgré deux records personnels.
Publié: 12:43 heures
|
Dernière mise à jour: 13:02 heures
Pas de demi-finales de 200m papillon pour Enrico Sottile.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Enrico Sottile a réalisé son meilleur chrono sur 200 m papillon (1'58''46), en ayant eu «le privilège» - selon ses propres mots - de nager dans la même série que Léon Marchand. Mais le Tessinois de 18 ans, 22e des séries, est resté à 0''53 d'une place en demi-finales.

Angelina Patt (20 ans) a également amélioré son «personal best» sur 200 m 4 nages, de 0''42, pour réaliser 2'16''65 et terminer 19e des séries. Mais elle a manqué le top 16 pour 1''11.

Egalement en lice sur 200 m papillon, Marius Toscan a réussi le 23e chrono en 1'58''50. Gian-Luca Gartmann (53e du 50 m brasse, 28''32), Gaia Rasmussen (29e sur 100 m dos, 1'02''67) et Manon Richard (34e sur 100 m dos, 1'03''56) ont manqué plus nettement le coche.

Echec également pour le relais mixte du 4x100 m libre. Le quatuor Mattia Mauri/Balint Ashton/Julia Ullmann/Manon Richard a terminé 10e des séries en 3'30''28, à plus de 4'' d'un ticket pour la finale.

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